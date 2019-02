‘The Show Must Go On’, el nuevo documental de Queen y Adam Lambert

En las últimas horas, la banda británica Queen y el cantante Adam Lambert publicaron en sus redes sociales que están trabajando en un documental llamado ‘The Show Must Go On’, el cual mostrará la nueva etapa de la agrupación junto al estadounidense, con quien realizan conciertos desde el 2011.

El documental, el cual serpa lanzado en abril, iniciará con la presentación de Lambert junto a Queen en American Idol el 2009 y finalizará con su show en los premios Oscar de 2019.

En la producción no sólo habrá entrevistas de Brian May y Roger Taylor, también aparecerá el testimonio de Rami Malek, quien se volvió un gran amigo de los integrantes de la banda.

So excited about our documentary “The Show Must Go On – The Queen + Adam Lambert Story” airing on @ABCNetwork on April 29th!! @QueenWillRock

— ADAM LAMBERT (@adamlambert) 25 de febrero de 2019