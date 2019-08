The Prodigy está creando nueva música

Después de la muerte del cantante Keith Flint en marzo, The Prodigy se encuentra creando nuevo material, así lo afirmaron en una publicación en sus redes sociales.

La banda, publicó una foto de Liam Howlett en el que se ve en un estudio, acompañada del siguiente mensaje:

Esta sería la primera sesión conocida desde la sorpresiva muerte de Flint, que hizo que su gira en Sudamérica se cancelara.

Aquí la foto:

Back in the studio making noise .. brand new Prodigy tunes are gonna roll , boooom ✊🔥#theprodigy #weliveforthebeats #weliveforever #cantstoptherock pic.twitter.com/RMkstZVVjV

— The Prodigy (@the_prodigy) August 20, 2019