¡Como en nuestros sueños! Una lluvia de billetes cayó en una transitada carretera

El pasado 10 de julio cayó una “lluvia de billetes” en una de las autopistas de Atlanta, Estados Unidos, así lo informó la estación local de radio WSB.

La emisora, aclaró que la situación se dio cuando un camión blindado se abrió y el dinero salió volando, haciendo que una decena de automovilistas se detuvieran para recoger parte de los dólares que cayeron.

En redes sociales se han compartido algunos videos de lo ocurrido, en los que se ven a las personas tomar el dinero e irse del lugar, antes de que lleguen las autoridades.

Robert Parsons, sargento de la policía de Atlanta, pidió a través de la emisora que las personas devuelvan el dinero, pues lo que hicieron es considerado un delito.

Aquí uno de los videos:

Drivers on Atlanta’s busy perimeter highway were bombarded by flying money after a door swung open on an armored truck.

WSB Radio reports that the rain of cash prompted a dozen or more drivers to pull over on I-285 near Ashford-Dunwoody Road. pic.twitter.com/RNWDCqob1a

— Atlantide (@Atlantide4world) 10 de julio de 2019