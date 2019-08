Esta sería la escena clave de Breaking Bad para entender ‘El Camino’ según Aaron Paul

Luego que Netflix revelara el tráiler de ‘El Camino: Una película de Breaking Bad’, producción que se centrará en la vida de Jesse Pinkman luego de huir, el actor que le da vida al personaje, Aaron Paul, publicó en sus redes sociales una escena de la serie clave para entender lo que viene en camino.

El actor, publicó la escena en su cuenta de Twitter con el siguiente texto:

En la escena, clave para entender la película, se ve a Pinkman en un hospital luego de ser brutalmente golpeado, acabar su relación con Walter mientras le echa la culpa de haberlo perdido todo.

Recordemos que la película será lanzada el próximo 11 de octubre.

Aquí el tuit de Paul:

Cats out of the bag…and the bag is in the river. Here’s a moment from Breaking Bad to slowly prepare you all for what’s to come. #BreakingBad #Netflix #Elcomino ⚗️💎💵💰 https://t.co/q3VdCCLxZe

— Aaron Paul (@aaronpaul_8) August 25, 2019