Slipknot se une al mundo de los licores y lanza su propio whiskey

La banda liderada por Corey Taylor, Slipknot, se unió junto a Metallica y otras bandas de rock que tienen bebidas alcoholicas, y lanzó su propio whisky.

El lanzamiento de la bebida se hizo un día después del lanzamiento de su disco “We Are Not Your Kind” y se podrá adquirir en todo Estados Unidos, además estará disponible en su gira “Knotfest Roadshow”.

Announcing ‘No. 9 Iowa Whiskey’, available August 10 in all 50 states and across all #KnotfestRoadshow dates. For more info, visit https://t.co/X9JKU4TXgw pic.twitter.com/gKQgLzf1EJ

— Slipknot (@slipknot) 18 de junio de 2019