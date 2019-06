Rubén Albarrán, de Café Tacvba, cantó a dúo con Bad Bunny en los MTV MIAW

La ola de críticas que le cayó encama a Rubén no quedó atrás y todo por su actuación en los premios MTV MIAW, donde acompañó al exponente de trap, Bad Bunny en un show que dio de qué hablar tanto en la televisión como en las redes sociales.

El mexicano actuó a dúo con el puertorriqueño en la séptima edición de los premios Miaw de MTV, los cuales se realizaron en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

El músico (Rubén), explicó en su cuenta de Facebook su participación en los premios y qué lo llevó a tomar la decisión de aceptar la invitación:

Hace unas semanas me llegó esta invitación por parte del canal MTV, la cual me hizo mucha gracia y de inmediato les comuniqué a mis hijos. Hace un tiempo ellos me mostraron la música de BB, pues gustan de ella (al igual que de mucha otra música; si algo creo haber hecho bien como padre, es haberles dado una variada y saludable dieta musical, así que escuchan desde música clásica, regional y del mundo, jazz, electrónica, rock, hasta Trap y Reggeaton).