Quiz: ¿Qué tanto sabe de la trilogía ‘Back To The Future’?

Cada quien tiene su trilogía favorita dependiendo sus gustos, pero hay que decir que ‘Back To The Future’ fue una de esas que marcó la historia del cine, todo esto gracias a la historia que le presentó al mundo, sumando la ciencia ficción que enamoró al público junto a sus personajes.

En 1985 fue el año en el que Marty McFly y el ‘Doc’ le enseñaron al planeta que pasaría si fuera posible viajar en el tiempo como ver la manera en el que el rufián de la clase se vuelve millonario o qué pasaría si nuestra madre se enamora de nosotros; todo eso hizo parte de una de las trilogías más importantes del séptimo arte.

El 04 de julio del 2019 se conmemoran 34 años de ‘Back To The Future’ (estamos viejos) y or eso queremos preguntarle qué tanto sabe de sus películas.

Saque la hoja que llegó el Quiz: