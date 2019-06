Queens of the Stone Age prepara nuevo disco junto a Dave Grohl

La banda liderada por Josh Homme ya se encuentra trabajando en nuevo álbum y, para esta vez, Queens of the Stone Age recibirá la compañía de varios músicos. Esta noticia no la dio ningún integrante de la banda, el encargado fue Billy Gibbons, el vocalista y líder de ZZ Top.

En una reciente entrevista con EonMusic, Gibbons aseguró que “hace un mes atrás estuve con Queens of the Stone Age, creando un nuevo álbum”, agregando que “Dave Grohl también formó parte de él”, tal y como ha pasado en ocasiones anteriores gracias a la amistad entre Dave y Josh.

Es así como ya se conoce que para el sucesor de ‘Villains’ (2017), llegará un álbum extraordinario que traerá Queens of the Stone Age junto a varios referentes musicales.