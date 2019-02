Pink Floyd lanzará ‘A Saucerful of Secrets’ en edición remasterizada

En el año 1968, la banda británica Pink Floyd lanzó su segundo trabajo de estudio ‘A Saucerful of Secrets’, el cual contiene canciones como “Remember a Day”, “Let There Be More Light” y “See-Saw”, y cuenta con la participación de Syd Barrett y David Gilmour.

El disco, el cual fue lanzado hace 50 años, será remasterizado y hará parte del Record Store Day el próximo 13 de abril.

James Guthrie, productor de toda la carrera musical de la banda británica, trabajó junto a Joel Plante y Bernie Grundman para remasterizar las sietes canciones usando el mismo mono mix análogo con las que las grabaron hace medio siglo.

‘A Saucerful of Secrets’ se materializará en un vinilo de 12 pulgadas de 180 gramos color negro edición limitada y llevará la caratula la original, incluso el logo de ‘Columbia’ será impreso.

Aquí las canciones: