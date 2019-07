Martin Prince, de Los Simpson, podría decirle adiós a la serie

Son varios los personajes que han desaparecido con la llegada de las nuevas temporadas de Los Simpson y aunque no tenían un papel principal, su ausencia la han notado los más fieles seguidores de la familia de Springfield.

Uno de los personajes que han desaparecido es Edna Crabapple, maestra de Bart en la Escuela Primaria de Springfield, cuyo motivo se debe al fallecimiento de Marcia Wallace, actriz que prestaba su voz para este personaje.

Esto mismo podría pasarle a Martin Prince, quien era parte de la serie gracias a Russi Taylor, quien prestaba la voz para el personaje y desafortunadamente falleció, ahora las directivas meditan las posibilidades y decidir si el nerd sigue o no en la serie.

Aparte de escuchar la voz de Taylor en Los Simpson, también trabajó en Minnie Mouse, la novia de Mickey en el universo de Disney, es por eso que la compañía emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de la mujer:

“Mientras ella dio vida a un ilustre elenco de personajes queridos durante una carrera que abarcó casi cuatro décadas, Russi es mejor conocida como la voz oficial de Minnie Mouse. Asumió el papel por primera vez hace más de 30 años y le ha dado voz a Minnie en cientos de proyectos de Disney, desde televisión hasta experiencias en parques temáticos, cortometrajes animados y películas teatrales. Ninguna actuación fue demasiado difícil para la exitosa toma de Russi sobre la Divina Miss, Minnie Mouse”

We are sorry to report that Disney Legend Russi Taylor has passed away: https://t.co/LlwLvCC7GK pic.twitter.com/glZujg1MUW

— Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) July 27, 2019