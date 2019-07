Loudwire se tomó la tardea de realizar un listado donde agregó lo que para ellos son los 50 mejores álbumes de un-metal, un género que tiene millones de seguidores y no es para menos, pues se atrevió a mezclar metal, electrónica, funk y hip-hop.

Para algunos el orden de la lista no es el indicado, pero para otros va perfecto con lo que esperaban los fanáticos de este género que nació en los alrededores de 1994 y se consagró hasta el 2004 con bandas como Slipknot, Korn y System of a Down, Linkin Park, Deftones, entre otras.

Aquí el top 10 de los álbumes que clasificaron, pero si quiere revisar la lista completa, revísela aquí en Loudwire.

10. Disturbed, ‘The Sickness’ (2000)

9. Korn, ‘Follow the Leader’ (1998)

8. System of a Down, ‘System of a Down’ (1998)

7. Slipknot, ‘Slipknot’ (1999)

6. Linkin Park, ‘Meteora’ (2003)

5. Deftones, ‘White Pony’ (2000)

4. Slipknot, ‘Iowa’ (2001)

3. Linkin Park, ‘Hybrid Theory’ (2000)

2. System of a Down, ‘Toxicity’ (2001)

1. Korn, ‘Korn’ (1994)