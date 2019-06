Liam Gallagher estrena su nuevo single “Shockwave”

Buenas cosas le llegan a los que saben esperar: Este verano, Liam Gallagher regresa con un nuevo single, una película documental, una presentación en Glastonbury y, lo más importante, un segundo álbum en solitario llamado Why Me? Parece que el resto de 2019 será una bonanza

“Estoy zumbando”, dice Liam. “con muchas ganas de empezar nuevamente”. Es bueno estar de vuelta con algo de música nueva porque significa que puedo salir, tocar algunos conciertos y darle nuevos recuerdos a los fans, porque eso es lo que me gusta hacer.

La primera probada de este nuevo trabajo discográfico es Shockwave, que abre con un riff como si se tratase de The Who o T Rex, la canción continua una cadencia bastante Bowie y en el coro te das cuenta que es Liam Gallagher. El sonido que hemos estado extrañando volvió, está allí.

Como todas las canciones de este nuevo disco, Shockwave fue escrita por Liam con los productores Greg Kurstin y Andrew Wyatt. Grabada en Los Angeles y en los Estudios RAK en Londres, Kurstin y Wyatt también ayudaron a las letras y la producción del exitoso primer álbum solista de Liam en 2017, As You Were, y Liam no dudó en continuar este proceso creativo con el mismo equipo.