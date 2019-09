Las gemelas que tocan los mejores clásicos del rock en arpa

Las gemelas estadonuidenses Camille y Kennerly Kitt, han paralizado las redes sociales mostrando el gran talento que tienen para interpretar los mejores clásicos del rock de bandas como Iron Maiden, Led Zeppelin, Pink Floyd, Metallica, etc.

Las jóvenes, quienes cuentan con Licenciaturas en Música, son muy famosas en las redes sociales a causa de los videos que publican en su canal oficial de YouTube, en los que interpretan canciones como “Fear of the Dark”, “Stairway to Heaven”, “Highway to Hell”, “Nothing Else Matters” y más.

Camille Kitt comentó:

“Empezamos a tocar el arpa en secundaria, tras años de dedicarnos a tocar el piano. El arpa siempre nos ha parecido un instrumento mágico y es curioso que mucha gente cree que llevamos tocando desde hace muchos años. Comenzamos a hacer arreglos de temas rock como una clase de alternativa para nuestros cursos de arpa”.

Aquí algunos de los increíbles videos de las gemelas Kitt: