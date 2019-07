Lanzan el primer tráiler del nuevo spin off de The Walking Dead

Los fanáticos de The Walking Dead están esperando que salga la décima temporada, sin embargo, para calmar un poco las ansias, se acaba de lanzar el tráiler del segundo spin off de la serie de zombies.

El spin off, que no tiene aún nombre, entregó un adelanto de lo que podremos ver en el año 2020.

En el adelanto, se ven algunos bocetos de los cinco personajes principales, los cuales son jóvenes criados en un lugar seguro que se disponen a salir y explorar todo lo que ha dejado el paso de los zombis.

En las imágenes se ve que cada personaje lee:

La nueva producción basada en The Walking Dead, será dirigida por Aliyah Royale (quien interpreta a un personaje llamado Iris), junto con Alexa Mansour (Hope), Annet Mahendru (Huck), Hal Cumpston (Silas) y Nicolas Cantu (Elton).

FIRST LOOK at the next spinoff set in the world of #TheWalkingDead, featuring the cast narrating over images of concept artwork from the series! pic.twitter.com/e4MxBdQgm6

— The Walking Dead World (@TWalkingDWorld) July 29, 2019