¡Impactante! Enorme pez devora a tiburón mientras este comía otro animal

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales un impactante video captado por investigadores de EE. UU., quienes buscaban un naufragio de la Segunda Guerra Mundial en el mar de Carolina del Sur, en el que se ve a un enorme pez devorar a un tiburón.

En las imágenes, grabadas y publicadas en Twitter por los investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, se ve a un grupo de tiburones devorar a un enorme pez cuando de un momento a otro un enorme mero se come a uno de ellos.

El profesor de investigación de la Universidad de Connecticut y científico investigador principal del Acuario Místico Peter Auster, explicó que:

Aquí el impactante video:

Today’s #Okeanos dive has wrapped up, but if you’re hungry for more, check out this shark footage — complete with surprise ending! To learn more about this rare encounter, visit: https://t.co/X8E77cy2Rk pic.twitter.com/33Vp4t6Qa3

— NOAA Ocean Explorer (@oceanexplorer) 5 de julio de 2019