Hombre usó la identificación de Thor para intentar comprar marihuana en internet

Para nadie es un secreto el éxito que los Avengers han tenido en el mundo, razón por la que no resulta extraño que un canadiense intentara usurpar la identidad de uno de ellos.

A través de Twitter, la usuaria sloane (sipihkopiyesis)@cottoncandaddy compartió la foto que le envió su hermana, que trabaja en una tienda de marihuana online, en la que se ve la identificación de ‘Thor’, el Dios del trueno, con la que un sujeto intentó comprar en el sitio web.

En la foto, se ven los datos personales: el nombre (Thor Thunder -trueno- Odinson), su dirección (69 Big Hammer -martillo- Ln) y su fecha de nacimiento (22 de mayo de 1970).

Aquí la foto:

my sister works for an online weed dispensary and I’m losing my mind rn pic.twitter.com/9TQhIPO16Q

— sloane (sipihkopiyesis) (@cottoncandaddy) July 17, 2019