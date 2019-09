Green Day, Weezer y Fall Out Boy estarían planeando una gira juntos

Uno de los sueños de las personas que crecieron con el pop punk y el rock nerd está a punto de volverse realidad, o eso creemos, pues algunas recientes publicaciones en redes sociales apuntan a que Green Day, Weezer y Fall Out Boy están trabajando en una gira juntos.

Hace unos días, el líder de Green Day, Billie Joe Armstrong, etiquetó en una publicación de Rainn Wilson a Rivers Cuomo(Weezer) y Pete Wentz(Fall Out Boy) con la frase “Hella Mega”, y aunque eliminó el comentario de manera inmediata, varios fanáticos empezaron a investigar de qué se trataba.

Los locos fanáticos descubrieron que existen cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram con el nombre “Hella Mega” , agregándole la palabra tour.

Los rumores de una gira de las bandas crecieron luego de que Billie Joe subiera un video con una camiseta con los nombres de Weezer y Fall Out Boy interpretando “Wake Me Up When September Ends”, pero cambiándole la letra para decir “wake me up, in september 10”.

Varios fanáticos de Green Day afirmaron que han recibido mercancía oficial de las bandas pero con nombres y diseños que no coinciden.

¿Qué pasará este 10 de septiembre? ¡TOCA ESTAR PENDIENTES!