Estrenan tráiler de ‘The original king of Rock And Roll’, el documental de Chuck Berry

Este año se cumplieron dos años de la muerte de Chuck Berry, músico considerado como el padre del Rock N’ Roll.

Algunos homenajes se realizarán este 2019 para honrar la vida y carrera de Berry, en los que se encuentra el documental ‘Chuck Berry: The original king of rock and roll’, que se estrenará el próximo 4 de octubre en el Festival de Cine de Nashville.

El documental, contiene entrevistas con músicos como Keith Richards, Alice Cooper, Little Richard, Joe Perry y muchos otros.

Aquí el tráiler del documental del director Jon Brewer: