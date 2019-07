Esperanza Gómez confesó porqué nunca ha aceptado una invitación de ‘El Tino’ a una de sus fiestas

Durante el nuevo programa de entretenimiento de RCN, ‘La Movida’, la actriz porno Esperanza Gómez y el exfutbolista colombiano el ‘Tino’ Asprilla fueron entrevistados y aclararon varias cosas sobre sus vidas.

Gómez, dijo que el exfutbolista la ha invitado en reiteradas ocasiones a ir a una de sus fiestas en su finca privada en Tuluá, algo que no ha aceptado no porque rechace al colombiano, sino porque tiene pareja y “esas fiestas” no son de su gusto:

“El ‘Tino’ nunca me desagradó como persona. De hecho, siempre he tenido mucha admiración por él por saber que me ha hecho muchas invitaciones, pero nunca acepté, no porque sintiera un rechazo hacia él, solamente que nunca he sido partícipe de este tipo de fiestas y siempre he sido una persona que ha tenido una pareja estable”.

Frente a lo dicho por la actriz porno, el ‘Tino’, muy a su estilo, dijo que ella no va porque sus fiestas “son con ropa” y aclaró que son “muy normales…con traguito, musiquita y muchachas bailando”, además dijo que ella podía ir con su pareja: