Disney confirma una nueva versión de ‘Mi Pobre Angelito’

Es verdad, Disney quiere seguir aumentando la llama de la nostalgia y por eso revivirá una de las películas más recordadas de todos los tiempos: ‘Home Alone’, o más conocida como ‘Mi pobre angelito’.

En 1990, cuando Macaulay Culkin tan solo tenía 10 años, saltó a la fama gracias a su papel en ‘Home Alone’ como Kevin McCallister, un pequeño de Chicago a quien su familia olvida en casa en unas vacaciones navideñas. Su astucia lo ayuda a burlar a un par de ladrones que no eran muy audaces.

29 años después de la película Disney confirmó que a través de su servicio streaming Disney + lanzará una adaptación de ‘Home Alone’. Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales:

Disney wants to reboot #HomeAlone Nobody wants this. Want proof? There are 4 sequels to Home Alone that nobody cares about.

The first movie was perfect. No reboot or sequel will ever recapture the magic that was the orginal. pic.twitter.com/tvJMTiUJSl

