Disney animó los errores de los actores de voz mientras grababan para “El Rey León” y el resultado es MUY gracioso

El próximo 18 de julio se estrenará en nuestro país la película live -action de ‘El Rey León’, una de las películas que marcó a más de una generación, por eso, Disney decidió empezar a despertar nuestra nostalgia animando los errores que cometieron algunos de los actores de voz mientras grababan algunas de las líneas.

El video, ha generado la risa y alegría de los internautas que han tenido la oportunidad de verlo.

Aquí se los dejamos ►

Disney animated some of the voice actors’ bloopers while they were recording lines for “The Lion King.”pic.twitter.com/FISpslD2D5

— UberFacts (@UberFacts) 10 de junio de 2019