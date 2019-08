Así fue como ‘Rigo’ ayudó a que el hermano de Egan Bernal viajara a París

El ciclista antioqueño Rigoberto Urán explicó durante una entrevista cómo ayudó a que Ronald Bernal, hermano menor de Egan, viajara a ver la última etapa de la carrera.

En conversación con Blu Radio, ‘Rigo’ aseguró que luego de enterarse de que la novia de Egan, Xiomy Guerrero, quería darle la sorpresa de la visita de su hermano y madre, el antioqueño llamó al ministro del Deporte, Ernesto Lucena, para que desde el Gobierno se se pudiera tramitar un permiso especial para que los dos viajaran.

Urán aseguró durante la entrevista:

La novia de Egan le agradeció a Urán el pasado lunes:

“Egan me dijo que él no se hubiera perdonado nunca que su hermano no hubiera estado en este momento. Gracias a su equipo, gracias a ‘Rigo’, gracias a tantas personas, gracias al Presidente, a tanta gente que nos ayudó para que el hermanito pudiera estar acá fue muy especial para él”.