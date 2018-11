‘Bios’: La serie que contará la vida de Charly García, Gustavo Cerati y Álex Lora

National Geographic Partners, anunció el lanzamiento de ‘BIOS. Vidas que marcaron la tuya’, un documental que contará con varios capítulos, cada uno de dos horas, en donde se expondrá la vida de cuatro músicos muy importantes en el mundo del rock latinoamericano.

Ya sabemos que el documental hablará sobre la vida de Charly García, Gustavo Cerati y Álex Lora, sin embargo, el cuarto artista será anunciado en las próximas semanas.

Diego Reck, vicepresidente ejecutivo de National Geographic Partners para América Latina, habló con Reuters y les dijo:

El primer capítulo, el cual será emitido en toda América Latina, menos México, el próximo 11 de noviembre, hablará sobre la vida del músico argentino Charly García desde la formación de Sui Generis hasta la separación de Serú Girán y el nacimiento de su carrera solista.

El mismo 11 de noviembre se emitirá en México el capítulo de Álex Lora, líder de ‘El Tri’, banda que celebra 50 años de nacimiento. En el episodio, el músico compartirá su visión y los lugares donde tocó.

En un tráiler que ya ha sido publicado, Lora dice:

“Con esta música yo me identifiqué, con esta música le mento la madre a lo establecido, a lo prohibido, al Gobierno y a todo lo que me reprime y no me deja ser”.