Yungblud tuvo que pedir disculpas por tomarse una foto con Till Lindemann, de Rammstein: esta es la razón

Yungblud y Till Lindemann son dos de los nombres más grandes del metal en la actualidad. Ambos icónicos cantantes han conseguido una cantidad brillante de éxitos tanto en solitario, como con Rammstein en el caso del alemán.

Ambos fueron protagonistas durante este fin de semana, luego de que Lindemann publicara una fotografía en su Instagram junto a Yungblud. Este post se llenó de gran cantidad de fanáticos en los comentarios.

Sin embargo, pocas horas después todo se dio vuelta, luego de que Yungblud saliera a pedir disculpa por esta fotografía, y aquí les contamos la razón.

Yungblud pidió disculpas por fotografía junto a Till Lindemann

Sin dudas, Yungblud y Till Lindemann han brillado de manera notable en la industria del metal en los últimos años. Ambos cantantes han destacado, gracias a un extenso brillo detrás de los micrófonos.

La pasión por ambos artistas se unió el pasado fin de semana, luego de que Till Lindemann se tomara una fotografía junto a Yungblud en Australia.

El vocalista alemán posteó una foto al lado de este icónico artista, acompañado por el mensaje “Un gran placer encontrar a Yungblud en Perth. Que te diviertas en Mumbaii”.

Esto claramente llenó de emoción a los fans, pero, todo cambió horas después luego de que Yungblud posteara una nota de voz para sus fans en su canal de Instagram.

Allí el artista dijo “No tenía ni idea, pido disculpas. Claramente a día de hoy encuentro a muchas personas sin saber quienes son o que ocurre en sus vidas. Si hubiera sabido antes habría sido una historia totalmente diferente”.

Con este mensaje, Yungblud hizo referencia a las acusaciones que existen de abuso sexual en contra del cantante alemán. Estas surgieron en 2023, y aunque han quedado archivadas sin culpabilidad, para muchos, manchó el legado del artista.

Esta declaración por parte de Yungblud generó gran controversia. Aunque Lindemann no ha borrado la fotografía, sus comentarios se han llenado de críticas hacia el vocalista de ‘My Only Angel’.

Los fans de Rammstein recomendaron a Lindemann mantenerse alejado de Yungblud, e incluso aseguran que no es un verdadero ‘rockstar’.

Lo cierto es que esta postal que parecía quedar para la historia, acabó con más polémica que reconocimiento dentro del mundo de la música.