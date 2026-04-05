The Sisters of Mercy  preparan nuevo disco tras casi 40 años

El regreso que muchos creían imposible está más cerca que nunca. The Sisters of Mercy estaría trabajando en su primer disco en casi cuatro décadas, marcando un momento histórico para los fans del rock gótico.

Un silencio de casi 40 años

La banda liderada por Andrew Eldritch no lanza un álbum de estudio desde Vision Thing en 1990.

Desde entonces, aunque han mantenido actividad en vivo, el grupo no había publicado nuevo material oficial, lo que convirtió su regreso en una especie de mito dentro del rock.

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El disco que por fin podría llegar

Según la información reciente, The Sisters of Mercy ya estaría trabajando en nuevas canciones con la intención de lanzar un álbum.

Aunque no hay una fecha confirmada, todo apunta a que el proyecto está en marcha y podría ver la luz próximamente.

Un sonido que ya ha evolucionado

En sus conciertos más recientes, la banda ha interpretado temas inéditos, mostrando una evolución en su sonido sin perder la esencia oscura que los caracteriza.

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Esto ha aumentado la expectativa entre los fans, que llevan años esperando nuevo material.

Si se concreta, este lanzamiento marcaría uno de los regresos más importantes del género en los últimos años.