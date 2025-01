¿Ya empezó a verlo? Este es el nuevo anime de monstruos, mazmorras y acción que la está rompiendo

El anime sigue sorprendiendo a sus fanáticos no solo llevando la animación al siguiente nivel, sino también contando historias que terminan haciéndole alusión al manga, así como atrayendo a nuevos seguidores que se dejan envolver por las impresionantes narrativas.

Entre las icónicas series que están por todo lo alto está One Piece, Shingeki no Kyojin, Boku no Hero Academia, Fullmetal Alchemist: Brotherhood y más; sin embargo, recientemente se estrenó la segunda temporada de una serie que con tan solo dos capítulos logró mezclar la acción con lo sobrenatural y mantenerse fiel a lo que se vio en la primera parte, pero ¿de cuál se trata? Le contamos.

Este es el anime que tiene a más de uno enganchado con su trama

Crunchyroll, plataforma de anime, estrenó hace pocas semanas la segunda temporada de Solo Leveling, una serie inspirada en el manga, protagonizada por Sung Jinwoo, quien después de ver su evolución en la primera parte, aparece como todo un maestro experimentado después de “ser brutalmente asesinado por monstruos en una mazmorra de alto rango”, explican.

Es así, como Jinwoo regresa con el Sistema, para elevar todos sus sentidos y controlar sus diversas habilidades para enfrentarse a todos los enemigos y descubrir aquellos secretos que están detrás de sus poderes. Sin embargo, más allá de esto, el anime termina enganchando al espectador no solo por su universo sobrenatural, sino también por los múltiples combates sangrientos y violentos de los ‘Dark Souls’ a los que más de uno está acostumbrado.

¿Dónde ver este anime y cada cuánto estrenan capítulos?

Estrenado el sábado 4 de enero a las 9.30 a.m., Solo Leveling tiene dos episodios disponibles principalmente en Crunchyroll, donde cada capítulo es estrenado semanalmente. En ese sentido, tendrá que programarse en las siguientes fechas si desea ser uno de los primeros en verlo:

Episodio 3: sábado 18 de enero.

Episodio 4: sábado 25 de enero.

Episodio 5: sábado 1 de febrero.

Episodio 6: sábado 8 de febrero.

Episodio 7: sábado 15 de febrero.

Episodio 8: sábado 22 de febrero.

Episodio 9: sábado 1 de marzo.

Episodio 10: sábado 8 de marzo.

Episodio 11: sábado 15 de marzo.

Episodio 12: sábado 22 de marzo.

Episodio 13: sábado 29 de marzo.