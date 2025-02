WhatsApp revoluciona su app con los temas de chat; así puede activar los nuevos fondos y estilos

WhatsApp sorprendió a sus millones de usuarios en todo el mundo con la incorporación de los ‘temas de chat’, una nueva función que permitirá personalizar las conversaciones de la ‘app’ con nuevos fondos, estilos y distintos colores para las burbujas de los mensajes.

Los temas de chat, que revolucionará el aspecto de la aplicación de Meta, permiten a los usuarios cambiar de color las burbujas de cada chat, así como configurar distintos fondos, ya sea utilizando imágenes o con otros colores.

Según reveló la compañía en un comunicado, ya están disponibles “un montón de opciones para elegir” como temas de chat preconfigurados, que se pueden aplicar a conversaciones individuales y grupales, así como a los canales.

Le puede interesar: Active la calculadora secreta de WhatsApp con este paso a paso ¿cómo usarla?

De esta forma, los usuarios podrán seleccionar un tema configurado previamente, que cambiará tanto el fondo como las burbujas, o combinar los colores a su gusto. Asimismo, también se han implementado 30 nuevas opciones de fondo con imágenes, aunque se pueden continuar utilizando las fotos de la galería del celular.

Según ha explicado la compañía, se puede aplicar el mismo tema para todos los chats o configurar cada conversación de forma individual con diferentes temas. No obstante, se debe tener en cuenta que el tema escogido se aplicará solo para el usuario en cuestión, por lo que las personas que formen parte de la conversación no verán los cambios de diseño.

Para disfrutar de esta nueva opción, es necesario contar con la versión más reciente de WhatsApp. En el caso de los dispositivos iPhone, la actualización requerida es la versión 25.2.83, la cual se puede verificar en la App Store.

Una vez actualizada la aplicación, los usuarios pueden seguir estos pasos para personalizar sus chats:

Mire también: Así puede saber si su WhatsApp está abierto en otros dispositivos; evite ser suplantado

chat themes are here!

choose a theme or create your own — select bubble colors and mix with fun backgrounds (only you can see it 👀 so choose what you want) pic.twitter.com/BXGKNuo2Y8

— WhatsApp (@WhatsApp) February 13, 2025