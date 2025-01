¿Vienen a Colombia? Nine Inch Nails vuelve y confirman gira mundial

Trent Reznor y Atticus Ross fueron protagonistas a inicios de este 2025 por ser los ganadores a mejor música original en la serie de ‘Challengers’ en los Golden Globes el pasado 5 de enero. Ahora sorprenden con el anuncio de nueva gira a nivel mundial y estas son las paradas que tendrá la banda estadounidense.

Trent Reznor confirmó a The Hollywood Reporter que el proyecto de Nine Inch Nails volverá después de su último lanzamiento ‘Ghosts V-VI‘, acumulando sesiones de creatividad e inspiración para trabajar en nueva música. Hoy sorprendieron con el anuncio de la gira ‘Peel it Back’.

Comenzando por Europa, la agrupación tendrá presentaciones en solitario y en algunos festivales importantes a nivel mundial. El tramo por el viejo continente inicia en Dublín, Irlanda el domingo 15 de junio y finalizará en Portugal, el 12 de julio.

Entre los festivales destacados, además del NOS Alive, estarán en el Open’er en Polonia compartiendo line-up con bandas importantes como Linkin Park.

También estarán en el Mad Cool, que se hace en España y compartirán escenario con agrupaciones como Jet y Kaiser Chiefs. En el caso del NOS Alive, estarán compartiendo día con Foster The People, Kings Of Leon y Dead Poet Society.

Junio 15 – Dublín, Irlanda – 3 Arena

Junio 17 – Manchester, Inglaterra -Co-op Live

Junio 18 – London, Inglaterra – The O2

Junio 20 – Colonia, Alemania – Lanxess Arena

Junio 21 – Dessel, Bélgica – Graspop Metal Meeting

Junio 24 – Milán, Italia – Parco della Musica Novegro

Junio 26 – Zurich, Suiza – Hallenstadion

Junio 27 – Viena, Austria – Wiener Stadthalle

Junio 29 – Amsterdam, Paises Bajos – Ziggo Dome

Junio 01 – Berlín, Alemania – Uber Arena

Julio 03 – Gdynia, Polonia – Festival Open’er

Julio 07 – París, Francia – Accor Arena

Julio 10 – Madrid, España – Festival Mad Cool

Julio 12 – Oeiras, Portugal – NOS Alive

Entrando en la gira norteamericana, se confirma que tendrán presentaciones en solitario. La banda iniciará su recorrido en Canadá, mas exactamente en Vancouver y terminarán en el Kia Forum de Los Ángeles.

Agosto 10 – Vancouver, British Columbia – Rogers Arena

Agosto 12 – Seattle, Washington – Climate Pledge Arena

Agosto 14 – West Valley City, Utah – Maverik Center

Agosto 15 – Denver, Colorado – Ball Arena

Agosto 17 – Saint Paul, Minnesota – Xcel Energy Center

Agosto 19 – Chicago, Illinois – United Center

Agosto 22 – Detroit, Michigan – Little Caesars Arena

Agosto 23 – Toronto, Ontario – Scotiabank Arena

Agosto 26 – Baltimore, Maryland – CFG Bank Arena

Agosto 27 – Philadelphia, Philadelphia – Wells Fargo Center

Agosto 29 – Boston, Massachusetts – TD Garden

Agosto 31 – Cleveland, Ohio – Rocket Mortgage FieldHouse

Septiembre 02 – Brooklyn, Nueva York – Barclays Center

Septiembre 05 – Raleigh, Carolina del Norte – Lenovo Center

Septiembre 06 – Nashville, Tennessee – Bridgestone Arena

Septiembre 09 – Duluth, Georgia – Gas South Arena

Septiembre 10 – Tampa, Florida – Amalie Arena

Septiembre 12 – Houston, Texas – Toyota Center

Septiembre 13 – Fort Worth, Texas – Dickies Arena

Septiembre 16 – Phoenix, Arizona – Footprint Center

Septiembre 18 – Los Ángeles, California – Kia Forum