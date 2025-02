The Offspring y todos los conciertos de rock que habrá en el Movistar Arena en el 2025

El 2025 ya inició y con ello el calendario de conciertos y espectáculos musicales también. Después de un 2024 en el que hubo gran cantidad de shows de icónicos artistas de todos los géneros, incluido el rock, este nuevo año trae consigo una extensa

Durante el 2024, Bogotá fue testigo de conciertos históricos en materia de rock. Los Caligaris, Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Paul McCartney, Slipknot, The Smashing Pumpkins solo fueron algunos de los artistas y bandas más icónicas del género que se presentaron en la capital del país durante el año pasado.

Después de un año de buen rock, Bogotá se prepara nuevamente para un 2025 cargado de conciertos de las bandas y artistas más esperados del género. Al respecto, Movistar Arena presentó la cartelera de shows, confirmados hasta ahora, que se llevarán a cabo a lo largo de este año.

Según cifras entregadas por el Movistar Arena, solo el año pasado, al centro de eventos asistieron 800.000 personas y, para este año, se esperan cerca de un millón. Asimismo, de total de artistas que se presentaron el año pasado, 70 fueron colombianos y 78 internacionales, según detalló Luigi Quintero, gerente general del Movistar Arena, en entrevista con El Tiempo.

Los conciertos de rock del 2025 en el Movistar Arena

Hasta el momento, hay más de 30 eventos confirmados para este año en el Movistar Arena. Sin embargo, solo algunos son de rock. Por eso, aquí le dejamos una lista con todos los conciertos de bandas y artistas de rock que llegarán a Bogotá durante este año.

Febrero:

Draco Rosa: 14 de febrero.

Marzo:

Sonidos del Rock: 1 de marzo. (festival con varias bandas de rock nacionales e internacionales como Los Prisioneros, La Unión, Los toreros muertos, Ekhymosis, Estados Alterados, Compañía Ilimitada, El rito Soda Stereo).

1 de marzo. (festival con varias bandas de rock nacionales e internacionales como Los Prisioneros, La Unión, Los toreros muertos, Ekhymosis, Estados Alterados, Compañía Ilimitada, El rito Soda Stereo). Sting: 2 de marzo

2 de marzo Joaquín Sabina: 12 de marzo.

12 de marzo. The Offspring: 23 de marzo.

Mayo:

Tributo a Guns n’ Roses y Metallica: 2 de mayo.

2 de mayo. José Madero: 15 de mayo.

15 de mayo. Andrés Calamaro: 29 de mayo.

Junio:

Bunbury: 28 de julio.

Agosto:

Molotov: 22 de agosto.

Es importante mencionar que, estos son los conciertos confirmados hasta el momento. Por lo cual, lo más probable es que, en los próximos meses, se anuncien nuevos shows en el Movistar Arena que, seguramente serán de rock.