Slash reveló la banda de rock que influyó y moldeó a Guns N’ Roses

Guns N’ Roses es, sin duda, una de las bandas más icónicas en la historia del rock. Desde su formación en 1985, el grupo liderado porha dejado una huella imborrable en la música con su estilo único que combina hard rock, blues y punk.

Su álbum debut, Appetite for Destruction (1987), es considerado uno de los mejores discos de rock de todos los tiempos, con clásicos como ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Welcome to the Jungle’ y ‘Paradise City’. A lo largo de su carrera, la banda ha lanzado otros exitosos álbumes, como ‘Use Your Illusion I y II’ (1991).

Con una trayectoria de casi cuatro décadas, Guns N’ Roses ha influenciado a innumerables músicos y bandas, pero, como cualquier artista, también ha tenido sus propias influencias. En una entrevista con Rolling Stone, Slash, el legendario guitarrista de la banda, reveló cuál fue el grupo que ayudó a moldear el sonido y la identidad de su agrupación en sus primeros años.

¿Cuál fue la banda que inspiró a Guns N’ Roses?

Según Slash, una de las influencias más grandes en los inicios de Guns N’ Roses fue Aerosmith, la banda de Boston que surgió en la década de 1970. Con su inconfundible combinación de hard rock, blues y una estética de glam rock, el grupo de Steven Tyler se convirtió en un modelo a seguir para muchas bandas que vinieron después, incluyendo a la de Axl Rose.

“No creo que esta generación tenga idea de lo que se trataba el Aerosmith clásico. Pero fueron el modelo para lo que hago, así como para muchas bandas que vinieron después de Guns N’ Roses: Soundgarden, Nirvana, Alice in Chains y Pearl Jam”, expresó Slash.

El guitarrista también recordó el impacto que tuvo Aerosmith en su vida personal y profesional. “Cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra, Aerosmith me dio el empujón que necesitaba. Me identificaba con la imagen de Joe Perry, tanto en el sonido como visualmente”, confesó.

Por su parte, Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, también expresó su admiración por la banda de Slash y Axl Rose y su impacto en la escena del rock. “Guns N’ Roses revivieron nuestro tipo de rock. Recuerdo que alguien me dio una copia de Appetite for Destruction y me dijo: ‘Tienes que escuchar a estos tipos, son la banda del momento’. Escuché mucho de Aerosmith en su música, lo que significa que también escuché muchas de las bandas que nos inspiraron a nosotros”, reveló.