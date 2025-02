Se descarta el esperado regreso de una estrella femenina de la WWE en Royal Rumble 2025

A pesar de que el regreso de Alexa Bliss a la WWE estaba programado inicialmente para el 13 de enero durante Monday Night Raw, y la decepción fue grande cuando no ocurrió, los fanáticos aún mantenían la esperanza de que la luchadora pudiera hacer una aparición sorpresa en uno de los eventos más esperados del año: el Royal Rumble 2025, que se celebra este 1 de febrero.

Este evento, conocido por sus sorpresas y regresos inesperados, parecía la ocasión perfecta para ver a Bliss en acción nuevamente. Sin embargo, una vez más, las cosas no se dieron como se esperaba.

Según Mike Johnson, periodista de PW Insider, Alexa Bliss no estaría presente en el Royal Rumble. A pesar de que muchos esperaban verla en el evento más grande de la temporada, Bliss fue vista en Orlando, Florida, en un concierto de su esposo, Ryan Cabrera, el día antes del Royal Rumble. Esto fue un claro indicio de que, en lugar de estar en el evento de la WWE, estaba disfrutando de un tiempo personal y acompañada de amigos cercanos, incluidos el ex luchador Mojo Rawley y el ex presentador de WWE Mike Rome.

¿Cuál es la razón por la que no estará Alexa Bliss en Royal Rumble 2025?

Además, Johnson comentó que hasta esa fecha, no había habido avances significativos en las negociaciones entre Alexa Bliss y WWE. Parece que la lucha por un nuevo contrato sigue siendo un tema importante, con Bliss buscando mejores condiciones y WWE queriendo que regrese bajo los términos previos. Este desacuerdo ha provocado que las conversaciones se estanquen, lo que significa que no hay planes inmediatos para que Alexa regrese al ring.

Para todos los que estaban esperando una aparición sorpresiva en el Royal Rumble, la noticia llegó como un golpe de realidad. Bliss no será parte de los grandes momentos de este evento, y su regreso a WWE sigue siendo incierto. Aunque aún podría haber un futuro regreso, por ahora, los fanáticos deberán esperar pacientemente y ver si se llega a un acuerdo o si Alexa Bliss decide explorar otras opciones fuera de la compañía.