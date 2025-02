Rolling Stone escogió la mejor portada en la historia del metal; no es de Metallica ni Megadeth

A lo largo de la historia del metal han existido una gran cantidad de producciones llenas de éxito y reconocimiento. Varias de ellas han marcado huella en el género, y otras incluso se han convertido en historia de la música.

Metallica, Iron Maiden o Black Sabbath son solo algunas de las agrupaciones que han logrado entrar en el salón de la fama de la música gracias a sus históricos lanzamientos.

Sin embargo, a la hora de hablar de un disco no solo es importante hablar sobre su contenido, sino también sobre su carátula como elemento clave.

¿Cuál es la mejor portada en la historia del metal?

En la ya extensa trayectoria que posee el metal como género, han sido varias las bandas que han llegado a dejar grabadas sus carátulas en la memoria de sus fanáticos.

Son millones los amantes del metal que han llegado a recordar portadas como ‘Master of Puppets’ de Metallica, ‘Fear of the Dark’ de Iron Maiden, o el ‘Rust In Peace’ de Megadeth.

Es por ello que a la hora de elegir a 1 como la mejor en la historia del metal, se trata de una decisión sumamente compleja, o incluso subjetiva.

Sin embargo, justamente hace algunos meses, desde la reconocida revista musical Rolling Stone realizaron un ranking de las mejores portadas en la historia del metal.

En este listado resaltaron varias carátulas del rock, e incluso también del metal, por lo que a partir de esto se puede determinar a la mejor portada del género.

Entre los primeros 10 puestos hubo varios exponentes del rock. De hecho, el ganador de esta temática fue el ‘Unknown Pleasures’ de Joy Division.

Por otro lado, en lo referente al metal, su primera aparición fue hasta el puesto 20. Sin embargo, se trataría de, nada más y nada menos que, la mejor portada del metal en todos los tiempos.

Esta se trata del álbum homónimo de Black Sabbath lanzada en 1970. La banda de Birmingham sorprendió a la industria musical con este álbum debut.

Con 38 minutos de duración, la agrupación de Ozzy Osbourne y compañía estremecieron el mundo del metal. No obstante, también destacó su carátula.

En ella se pudo ver a una mujer con aspecto tétrico con un paisaje de fondo ciertamente misterioso, por lo que se puede asegurar que se trata de una portada enigmática.

¿Por qué fue elegida entre las mejores?

Para muchos esta portada transmite cierto misticismo, pero, también algunas sensaciones extrañas y particulares.

Por su parte, Rolling Stone destacó esta portada debido a su montaje fotográfico, y también a la edición de la misma que contó con Louisa Livingstone como modelo a capturar.

Sin lugar a dudas, tanto por su contenido, como por su presentación, se trata de un álbum icónico para la historia del metal.