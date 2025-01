¿Qué significa System of a Down? Esta es la historia detrás del nombre de la legendaria banda

System of a Down es, sin dudas, una de las agrupaciones más legendarias en la historia de la música. Con gran huella en el metal, la banda de Serj Tankian y compañía han generado gran emoción entre sus fanáticos.

Si bien en un principio esta banda cuenta con un apoyo inmenso por parte de sus fanáticos en todo el mundo, gracias a su extensa lista de éxitos, y su energía inconfundible.

Muchos de estos fans conocen varias curiosidades sobre la trayectoria de esta legendaria agrupación. Sin embargo, en esta ocasión vamos a contarles una de ellas, como lo es la historia detrás de su nombre.

¿Qué significa System of a Down?

El nombre de System of a Down es uno de los más particulares de la industria del metal. Esta es una de esas bandas que son fácilmente reconocibles con tan solo escuchar estas 4 palabras.

Justamente, esta banda tiene la curiosidad de que este nombre provino por parte de uno de sus integrantes.

Hace algunos años, desde la misma agrupación explicaron que este significado provino de un poema que tenía Daron Malakian, guitarrista de la banda.

Este originalmente se llamaba ‘Victims of a Down’, es decir, victimas de una caída. Sin embargo, la primera palabra fue cambiada, para así optar a llamarse System of a Down.

La razón por la que lo modificaron es porque sentían que la palabra ‘victimas’ daba una connotación negativa, lo que dio paso a la identidad que hoy posee esta agrupación.

Lo cierto es que este nombre fue sumamente exitoso, y a día de hoy se menciona a System of a Down como una de las bandas más influyentes de los últimos años, tanto en el metal, como en la música en general.

La llegada de System of a Down a Colombia

En caso de que sea de los fanáticos de System of a Down en el país, les recordamos lo que será uno de los mayores conciertos de este 2025.

La banda volverá a tocar en Colombia, esta vez desde el estadio Nemesio Camacho El Campin. El show tendrá lugar el 24 de abril.

Por ahora la banda utilizará esto como una especie de prueba para una gira más grande, según el propio Shavo Odadjian, aunque sus fanáticos esperan hasta incluso un nuevo disco.