Programación de la fecha 2 de la Liga BetPlay 2025-l: fechas y horarios de los partidos

Terminada la primera fecha de la Liga BetPlay 2025-l , en la que se disputaron todos los partidos, menos el de Unión Magdalena vs. Millonarios, la Dimayor confirmó cómo será la programación de la segunda fecha del importante campeonato que

El pasado viernes 24 de enero, inició una nueva temporada de la Liga con dos partidos agendados: Boyacá Chicó vs. Bucaramanga y Unión Magdalena vs. Millonarios. Sin embargo, este último no se pudo disputar debido a que el bus del equipo embajador fue atacado por los hinchas del club samario.

Le puede interesar: Liga BetPlay 2025-l: así va la tabla de posiciones tras goleada de Nacional a once Caldas

Debido a los acontecimientos, el partido entre Unión Magdalena y Millonarios tuvo que ser aplazado y se desconoce cuándo será disputado. Mientras tanto, la Liga continúa con su respectivo cronograma.

Terminado el último partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay 2025-l, entre Fortaleza y Envigado, el próximo viernes 31 de enero iniciará la segunda jornada. Entre los partidos más destacados de esta fecha se encuentran el de Santa Fe vs. Tolima, Pasto vs. Millonarios y Bucaramanga vs. América.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱

Fechas y horarios de la fecha 2 de la Liga BetPlay 2025-l

Viernes 31 de enero

Santa Fe vs. Tolima

Estadio: El Campín (Bogotá)

Hora: 7:30 p.m.

Sábado 1 de febrero

Once Caldas vs. Fortaleza

Estadio: Palogrande (Manizales)

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Palogrande (Manizales) Hora: 3:00 p.m. Pasto vs. Millonarios

Estadio: Libertad (Pasto)

Hora: 5:10 p.m.

Estadio: Libertad (Pasto) Hora: 5:10 p.m. Junior vs. Águilas

Estadio: Metropolitano (Barranquilla)

Hora: 7:20 p.m.

Domingo 2 de febrero

Equidad vs. Nacional

Estadio: El Campín (Bogotá)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín (Bogotá) Hora: 2:00 p.m. Medellín vs. Chicó

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín) Hora: 6:20 p.m. Bucaramanga vs. América

Estadio: Américo Montanini (Bucaramanga)

Hora: 8:30 p.m.

Lunes 3 de febrero

Pereira vs. Alianza

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas Hora: 6:30 p.m. Llaneros vs. Unión Magdalena

Estadio: Bello Horizonte

Hora: 8:30 p.m.