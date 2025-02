¿Por qué hoy se celebra el día de Bob Marley? Su legado no morirá

El acta de defunción fue firmada en 1981 a las 10:34 de la mañana en el hospital Cedars of Lebanon en Miami. Aunque no era la época de las redes sociales e inmediatez, la noticia de la muerte de Bob Marley se esparció como en algún momento su música y forma de vivir, su fallecimiento viajó por todo el continente y luego por todo el mundo. La leyenda estaba fuera de su cuerpo físico, pero su espíritu y su música permanecerán hasta la actualidad tan fuerte como si él estuviese vivo .

Una corta vida, solo 36 años. Sin embargo, fueron suficientes para lograr crear sonidos llenos de contenido social, felicidad, honestidad, solidaridad y fortaleza, siempre buscando un mensaje para enaltecer a su raza afrodescendiente, canciones como ‘One Love’, ‘Exodus’, ‘Three Little Birds’, ‘No Woman No Cry’, ‘Is This Love’, entre otras que pasaron a la historia como himnos de la cultura rastafari.

Sin embargo, por todo esto también tuvo algunos enemigos que casi acaban con su vida, fue víctima de un atentado en el que lo hirieron con un disparo. Pudo haber sido su fin, pero se levantó de su convalecencia solo a cantar más fuerte para que su voz fuera escuchada en todo el mundo .

No estuvo solo para lograr que su música reggae y ska tuviera ese sonido maravilloso que aún en el 2025 nos evoca la felicidad de estar frente al mar, la paz de sentir la arena cliente de la playa y que nos hace mover el cuerpo sea cual sea su canción. Estuvo acompañado de grandes músicos jamaiquinos como los Wailers y por supuesto, unas grandes coristas en las que encontró a su gran amor Rita Marley .