Ozzy Osbourne preocupa con declaraciones sobre su estado de salud: “no puedo caminar”

El concierto, que se perfila como uno de los espectáculos más importante en la historia el rock y el metal, contará también con la participación de otras legendarias bandas del género como Metallica, Slayer, Pantera y más.

“Es hora de volver al principio… hora de devolver algo al lugar donde nací. ¿Qué suerte tengo de poder hacerlo con la ayuda de gente a la que quiero? Birmingham es el verdadero hogar del metal. Birmingham por siempre”, expresó Ozzy sobre su concierto de despedida junto a Black Sabbath.

El último concierto de Black Sabbath llega en medio de uno de los momentos más difíciles para Ozzy Osbourne debido a sus múltiples quebrantos de salud. El ‘príncipe de las tinieblas’ reveló que sufría de Parkinson en el 2020 y, desde entonces, su estado de salud se ha deteriorado debido a complicaciones derivadas de la enfermedad.

¿Cómo está Ozzy Osbourne previo al concierto de Black Sabbath?

Con el gran anuncio del último concierto de Black Sabbath, que se llevará a cabo el 5 de julio en Villa Park, Birmingham, Inglaterra, muchos fanáticos se han estado preguntando por el estado de salud de Ozzy Osbourne.

Al respecto, la esposa del legendario músico, Sharon Osbourne, reveló que, aunque el Parkinson ha degenerado su estado físico, “su voz es tan buena como siempre”.

Por su parte, el ‘príncipe de las tinieblas’ también habló sobre su estado de salud y reveló las fuertes consecuencias que le ha traído esta dura enfermedad.

«He llegado a 2025. No puedo caminar, pero ¿sabes lo que pensaba durante las vacaciones? A pesar de todas mis quejas, sigo vivo. Puede que me esté quejando de que no puedo andar, pero miro hacia adelante y hay gente que no hizo ni la mitad que yo y no lo consiguió«, reveló Ozzy en su programa de SiriusXM.

Asimismo, la esposa de Ozzy Osbourne reveló que el músico se encuentra muy emocionado por reencontrarse con sus compañeros y que esta será la oportunidad perfecta para despedirse de ellos y de todo su público.

«Está genial. Está realmente genial. Está muy ilusionado con esto, con volver a estar con los chicos y con todos sus amigos. Es emocionante para todos. Ozzy no tuvo la oportunidad de despedirse de sus amigos, de sus fans, y siente que no ha habido un punto final. Este será su punto final», declaro Sharon en BBC News.