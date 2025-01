Marianne Faithfull, musa del rock N’ roll, murió a sus 78 años: colaboró con Metallica

Dice la leyenda que Marianne inspiró canciones como ‘Wild Horses’ y ‘You can’t always get what you want’ de los Rolling Stones, y desarrolló una extensa carrera actuando en los escenarios del West End británico, así como haber hecho una carrera en la música y en la pantalla grande, participando en películas como ‘The girl on the Motorcilce’ junto a Alain Delon, y ‘Maria Antonieta’ (2006).



Los fans de Metallica la pueden recordar como la mujer que los acompaña en el video y en las voces de la canción ‘The Memory Remains’.

Marianne Faithfull recibió el reconocimiento de “Comandante de la orden de las artes y las letras” del gobierno Francés, fue nominada en los European Film Awards (2007) por su papel protagónico como Maggie en la película ‘Irina Palm’ y recibió el World Lifetime Achievement Award en el 2009.

Reacción de Metallica

«Y el más grande Gracias y Fuck Yeah por su increíble y única contribución a nuestra música, y por estar siempre tan dispuesto a unirse a nosotros en su interpretación… ¡y participar en las travesuras posteriores», escribieron en un post acompañado de fotografías.

Metallica fue una de las primeras bandas en reaccionar al fallecimiento de la artista, demostrando el cariño que le tienen. Agradecieron por los buenos tiempos, las historias, su amabilidad y valentía.



…And the biggest Thank You and Fuck Yeah for your incredible and unique contribution to our music, and for always being so willing to join us in performing it…and partake in… pic.twitter.com/HrhqSAwkG6

— Metallica (@Metallica) January 30, 2025