Manchester City en la cuerda floja: ¿qué equipos pueden quedar eliminados de la Champions League?

Este miércoles 29 de enero se juega la última jornada en la fase de liga de la Champions League en su nuevo formato. Equipos como Barcelona o Liverpool lideran la tabla y ya están del otro lado. Pero la historia no es la misma para el Manchester City, por ejemplo, pues no puede perder si no quiere irse a casa en el primer turno.

Hay que recordar que ahora 36 equipos disputan la Champions League: los clasificados del puesto 1 al 8 entran directamente a la ronda de octavos de final. Los equipos que terminen entre el puesto 9 y el 24 clasificarán a la ronda de ‘play offs’, en la que tendrán que enfrentar a un rival, a partido de ida y vuelta, que conocerán por un nuevo sorteo. Clubes que terminen entre el puesto 25 (lugar que ocupa el Manchester City) y el 36 serán eliminados directamente.

Equipos como el Liverpool de Luis Díaz ya están ubicados cómodamente en octavos de final. Líderes de la Champions después de ganar siete partidos, se enfrentan al PSV que necesita ganar si quiere tener posibilidades. El Barcelona también respira tranquilo clasificado a octavos, pero si quiere quedarse con el primer puesto de la tabla tiene que ganarle al Atalanta.

Hay equipos que, a diferencia de la banda de ‘Lucho’, se juegan todo en la última jornada. Acá algunos de los resultados que necesitan los grandes de Europa en sus respectivos partidos para sellar su clasificación en Champions:

Arsenal es tercero en la tabla. Visita al Girona. Un empate le sirve para meterse en octavos directamente.

La historia para el Inter (cuarto en la liga) es la misma, necesitan al menos un empate contra el Mónaco para entrar a octavos de final.

Atlético de Madrid, Milán y Atalanta dependen de sí mismos para clasificar directamente a octavos. Tienen que ganar en los partidos en los que enfrentan a Salzburgo, Dinamo de Zagreb y Barcelona, respectivamente.

El Bayer Leverkusen ya tiene puesto asegurado en la ronda de play offs. Si gana su partido contra el Sparta Praga puede entrar a ronda de octavos de final directamente.

El Aston Villa, de Jhon Jader Durán, es noveno en la tabla. Aunque ya tiene clasificación asegurada a ronda de play offs, podría meterse entre los ocho directos si gana por goleada al Celtic.

El Real Madrid está en el puesto 16 de la tabla peleando Play offs. Visita al Brest y, aunque parece imposible, si gana y otros resultados se dan, podría entrar directamente entre los ocho.

El caso del Manchester City es otro: los dirigidos por Guardiola están en el puesto 25 de la tabla y tienen que ganarle al Brujas si quieren clasificar a la ronda de play offs. En caso de empatar o perder, entrarán en la lista de aquellos que saldrán eliminados directamente.

Otros como el PSG están obligados a ganar o empatar (se enfrentan al Stuttgart) si quieren entrar a la ronda de Play Offs. En caso de perder tendrán que esperar más resultados para poder avanzar.

Todos los partidos se jugarán a las 3:00 P.M. hora Colombia. 18 encuentros en los que un gol puede cambiar la suerte del vecino. Que ruede la pelota.