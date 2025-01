Los únicos tres discos de metal incluidos en los 250 mejores álbumes del siglo XXI

La revista Rolling Stone publicó recientemente su esperado listado de los 250 mejores discos del siglo XX I, un homenaje a la diversidad que ha marcado la música en las últimas décadas. Esta selección reúne trabajos de múltiples géneros, como pop, reguetón, rap, baladas, rock y metal , destacando el impacto cultural y artístico que estas producciones han tenido.

Según la publicación, el objetivo del listado es resaltar la relevancia de estos álbumes en un contexto en el que el consumo digital se redujo a las plataformas de streaming. “Tenemos suerte de contar con toda esta música para mantenernos motivados, desafiados y cuerdos”, señaló la revista.

Entre los 10 primeros lugares de esta extensa lista se encuentran discos icónicos como «Is This It» de The Strokes, en el puesto 10, y «Kid A» de Radiohead, que ocupa el puesto 2, reafirmando el papel del rock incluso en una lista dominada por el pop y los ritmos urbanos.

Los tres álbumes de metal incluidos en el listado de Rolling Stone

A pesar de su enfoque diverso, el metal no tuvo una representación significativa en la lista. Sin embargo, tres álbumes destacados lograron ocupar un lugar entre los 250 mejores:

Mastodon – Leviathan (No. 171)

Lanzado en 2004, «Leviathan» es el segundo álbum de estudio de Mastodon y está inspirado en la novela Moby Dick de Herman Melville. Este disco es conocido por su complejidad técnica y su innovadora mezcla de metal progresivo y sludge metal. Temas como «Blood and Thunder» y «Iron Tusk» han cimentado a Mastodon como una de las bandas más influyentes de la escena contemporánea.

System Of A Down – Toxicity (No. 159)

El icónico álbum «Toxicity» de System Of A Down fue lanzado en 2001 y se convirtió rápidamente en un clásico del metal alternativo. Con una mezcla de rock progresivo, metal alternativo y elementos de música armenia, aborda temas políticos y sociales con intensidad. Canciones como «Chop Suey!» y «Aerials» han dejado una huella imborrable en la historia del metal.

Deftones – White Pony (No. 107)

Lanzado en el año 2000, «White Pony» es considerado como la obra maestra de Deftones. Este álbum combina metal alternativo, shoegaze y post-hardcore para crear un sonido distintivo y atmosférico.