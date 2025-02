Los partidos de la fecha 3 de la Liga BetPlay 2024-I que se podrán ver gratis por televisión

Este 7 de febrero, inicia la tercera fecha de la Liga BetPlay 2025-l con los partidos entre Áa. El primero, se llevará a cabo a las 6:00 p.m. de este viernes, mientras que el otro está agendado para las 8:10 p.m.

Terminados los dos primeros partidos correspondientes a la tercera jornada de la Liga BetPlay, el sábado 8 y domingo 9 de febrero se disputarán los otros ocho encuentros; cuatro por cada día.

Entre los partidos más destacados de esta nueva jornada del todos contra todos se encuentran el de Águilas Doradas vs. Santa Fe, América vs. Pasto, Unión Magdalena vs. Junior, Millonarios vs. Equidad y Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira.

En esta oportunidad, Millonarios se prepara para tener su primer partido como local en esta temporada. El equipo embajador recibirá a La Equidad en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en donde se espera Falcao haga parte de los convocados.

Por otro lado, el primer clásico del semestre será protagonizado por Unión Magdalena y Junior, quienes se medirán en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

⚽📋 ¡Conoce la 𝗧𝗮𝗯𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 tras finalizar la Fecha 2 de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2025!#LoDamosTodo pic.twitter.com/odBHbZfNvP — DIMAYOR (@Dimayor) February 4, 2025

Partidos fecha 3 de la Liga BetPlay por Win Sports

Una vez iniciado el campeonato más importante del fútbol profesional colombiano, los hinchas y aficionados ya cuentan con toda la programación de la tercera fase de la Liga BetPlay 2025-l. Durante esta etapa, los 20 equipos participantes se enfrentan en un ‘todos contra todos’ a lo largo de 20 jornadas.

Como se sabe, Win Sports es el único canal autorizado para transmitir los partidos correspondientes a la Liga BetPlay. Sin embargo, para ver los juegos se debe pagar la suscripción a la plataforma de streaming Win+ Play.

Aunque la gran mayoría de partidos de la primera fase de la Liga se transmiten por la plataforma de streaming de Win Sports, que funciona bajo suscripción, hay ciertos encuentros que se pueden ver por el canal básico y sin tener que pagar más.

Frecuencia de Win Sports

A continuación, los partidos de la fecha 3 de la Liga BetPlay 2025-l que puede ver por Win Sports básico:

Viernes 7 de febrero

Águilas Doradas vs Santa Fe

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales de Rionegro

TV: Win Sports / Win+

Deportes Tolima vs Alianza FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

TV: Win Sports / Win+

Sábado 8 de febrero

Boyacá Chicó vs Llaneros

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia de Tunja

TV: Win Sports / Win+

Domingo 9 de febrero

Envigado FC vs Independiente Medellín

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur de Envigado

TV: Win Sports / Win+

Fortaleza CEIF vs Deportivo Cali

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá

TV: Win Sports / Win+