Llueven críticas a Luis Díaz tras eliminación de la FA Cup: ¿podría salir del Liverpool?

Sorpresa en el fútbol internacional, el Liverpool cayó eliminado de la FA Cup tras perder 1-0 contra el modesto Plymouth, equipo de la segunda división inglesa (de hecho el último de la tabla) al que solo le bastó un gol de penal para eliminar al equipo de Luis Díaz.

Fue en el minuto 53 cuando llegó el gol que sentenció al Liverpool, Ryan Hardie marcó de penal y su gol fue suficiente para dar el batacazo. Eso sí, con una actuación fenomenal de Conor Hazard, el arquero del Plymouth, que atajó de todo y permitió a su equipo clasificarse a siguiente ronda.

Te puede interesar: ¿Le bajaron el salario? Esta es la suma semanal que recibe Luis Díaz por jugar en el Liverpool

Y aunque en el fútbol todo puede pasar, el resultado no se esperaba. Perder contra un equipo de segunda, que va de último y que aparentemente no tiene el nivel para enfrentar a un Liverpool tan poderoso como el de esta temporada, es un golpe duro de recibir. El Liverpool puso muchos juveniles en su once titular, sí, pero la confianza estaba depositada en jugadores como Luis Díaz, quien volvió a ser inicialista después de dos partidos, pero poco –o nada- hizo el colombiano.

¿Se va Luis Díaz del Liverpool?

El ‘guajiro’ es uno de lo más criticados tras la eliminación. El colombiano no fue determinante, no brilló, ni asumió el papel de líder que esperaban de él. Calificaciones entre los 4 y los 6 puntos llovieron desde todas partes y, en Inglaterra, no han tenido piedad. Diferentes medios como ‘Anfield Watch’ o ‘Liverpool Echo’, dejaron declaraciones en las que aseguraron que: “Díaz fue desastroso”, “para Luis Díaz ya no puede haber excusas”, “partido patético del colombiano”, entre otras que no dejan bien parado al ‘7’.

Incluso han llegado a asegurar que el colombiano es uno de los jugadores que debería abandonar Anfield en junio, cuando se abra de nuevo el mercado. La inminente salida de Mohamed Salah, quien dijo que al final de temporada se iría del club, ha llevado al equipo a pensar en nombres que puedan reemplazar al egipcio y, con el presente que tiene Luis Díaz, podría ser uno de los opcionados para ser transferidos y así hacer caja que permita fichar un talento imponente.

Hace meses empezaron los rumores que ubican a Luis Díaz en equipos como Barcelona o PSG y, según lo que está pasando con el nivel del guajiro, podría hacerse realidad su salida con destino España o Francia.

Cabe destacar que el Liverpool es primero en la Premier League, está clasificado a octavos de final en la Champions (competencia en la que avanzó siendo primero de la tabla) y también jugará la final de la Copa de la Liga. En todas las competencias ha jugado Luis Díaz, quien suma 12 goles (ocho en Premier League, tres en Champions y uno en la copa EFL) y tres asistencias en un total de 33 partidos.