Liga BetPlay 2025-l: así va la tabla de posiciones tras goleada de Nacional a once Caldas

Después de que el partido entre Unión Magdalena y Millonarios fuera aplazado , debido al ataque que recibió el bus que transportaba a los jugadores visitantes por parte de lo hinchas del club samario, el calendario de la Liga BetPlay 2025-l continuó con normalidad.

El primer equipo en lograr una victoria en esta nueva temporada de la Liga del FPC fue Boyacá Chicó, quien logró derrotar a Atlético Bucaramanga, campeón de la Liga BetPlay 2024-l, por la mínima diferencia en el estadio La Independencia de Tunja.

Luego, este 25 de enero, se llevaron a cabo dos partidos importantes: el de América de Cali vs. Llaneros y Atlético Nacional vs. Once Caldas. En su primer juego en esta temporada de la Liga, tanto el equipo paisa como el caleño golearon a sus respectivos contrincantes, asegurando así sus primeros tres puntos.

En el caso de Atlético Nacional, el partido frente a Once Caldas significó el debut de Javier Gandolfi como director técnico del equipo paisa, quien llegó en remplazo del mexicano Efraín Juárez. El Verdolaga continuó con su buena racha de campeón y goleó 4-0 al equipo visitante.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-l

Por su parte, América de Cali, quien se enfrentó a Llaneros, protagonizó un partido apretado con los recién ascendidos a la Categoría A. Aunque el club caleño finalmente se

Aunque hasta ahora solo se han disputado tres de los 10 partidos agendados para la primera fecha de la Liga BetPlay 2025-l, con los primeros juegos se empezó a mover la tabla de posiciones de la competencia.

Hasta el momento, Atlético Nacional, actual campeón de la Liga, lidera la tabla con 3 puntos 4 goles de diferencia. Por su parte, América de Cali está en la segunda posición con las mismas 3 unidades, pero con un solo gol de diferencia.

Atlético Nacional – 3 puntos América de Cali – 3 puntos Boyacá Chicó – 3 puntos Alianza – 0 puntos Tolima – 0 puntos Deportivo Cali – 0 puntos Pasto – 0 puntos Deportivo Pereira – 0 puntos Envigado – 0 puntos Fortaleza – 0 puntos Medellín – 0 puntos Santa Fe – 0 puntos Junior – 0 puntos La Equidad – 0 puntos Millonarios – 0 puntos Unión Magdalena – 0 puntos Águilas Doradas – 0 puntos Llaneros – 0 puntos Bucaramanga – 0 puntos Once Caldas – 0 puntos