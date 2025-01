Las cuatro bandas que Mick Jagger no soporta; The Clash está en el listado

Más allá de ser el vocalista de Los Rolling Stones k. Con más de seis décadas de trayectoria artísticas, el artista se ha consolidado como un ícono cultural que ha trascendido generaciones.

Desde sus inicios en los años 60 junto a Keith Richards, Jagger marcó el rumbo del rock contemporáneo. Temas como “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Paint It Black” y “Sympathy for the Devil” son solo algunos de los himnos que lo consolidaron como un referente del género.

Le puede interesar: Esta es la canción de rock que Mick Jagger de Los Rolling Stones dice que es “perfecta”

Sin embargo, como toda leyenda, Jagger no ha sido ajeno a las polémicas y controversias. A lo largo de su carrera, no solo ha elogiado a numerosos colegas, sino que también ha dejado clara su postura crítica hacia algunas bandas, muchas de las cuales no hacen parte de sus gustos.

Las 4 bandas que Mick Jagger no soporta

Aunque Mick Jagger es conocido por su apertura hacia diversos estilos musicales, hay ciertas bandas que nunca lograron ser de su agrado. En diversas oportunidades, el cantante de los Rolling Stones ha expresado su ‘desprecio’ por cuatro agrupaciones específicas.

Mire también: Esta es la canción más difícil de tocar de los Rolling Stones, según miembro de la banda

1. The Specials

Jagger ha sido crítico con esta banda de ska británica, a la que“Bandas como The Selecter y The Specials, que son buenas, también se repiten. Vi bandas así en 1959.”, señaló en su momento.

2. The Clash

A pesar de su estatus como íconos del punk británico, The Clash tampoco convenció al vocalista de los Stones. Según Jagger, su música no aportaba nada nuevo al género. “No me siento conectado con grupos como The Clash, las bandas que todavía tocan todas las noches. Solo puedo verlos como repeticiones de todo lo que pasó antes”, comentó.

3. Oasis

El rock británico de los años 90 tampoco escapó de las críticas de Jagger, quien cuestionó especialmente la actitud escénica de Liam Gallagher. “Bueno, eso es lo que hacen, no se mueven. Eso no significa que no se conecten, pero no siempre lo hacen de la manera correcta”, afirmó.

4. Sex Pistols

La relación de Jagger con el punk siempre fue tensa, y los Sex Pistols fueron un caso emblemático. Además de cuestionar su música, Mick tuvo varios enfrentamientos verbales con Johnny Rotten y Sid Vicious. “No importa lo que hagan Johnny Rotten y Sid Vicious. No pueden ser más repugnantes que los Rolling Stones en una orgía de mordiscos“.