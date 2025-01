Lars Ulrich reveló la canción de Metallica que detesta escuchar; es de sus primeros discos

Lars Ulrich es uno de los miembros más reconocidos de Metallica. El histórico baterista destaca con un claro legado, no solo en la banda, sino en el metal como género musical, donde ha construido una carrera extensa y notoria.

De manera particular, Lars ha formado parte de esta banda desde sus inicios, por lo que se ha mantenido junto a James Hetfield, Kirk Hammett y compañía desde 1981.

Más noticias: Descubra las 5 joyas musicales para explorar y entender la discografía de Metallica

La percusión de Ulrich ha estado presentes en grandes éxitos de Metallica que se han reproducido miles de veces alrededor del mundo. Sin embargo, hay una canción que el baterista asegura que detesta escuchar.

La canción de Metallica que es odiada por Lars Ulrich

Metallica ha variado su estilo en una gran cantidad de ocasiones. La agrupación del thrash metal ha sabido reinventarse para distintas generaciones y estilos musicales.

A pesar de esto, para los más fanáticos de Metallica suele ser común considerar que los inicios de la banda son los más fieles a su estilo y éxito.

Aun así, justo a estos fanáticos no les gustaría escuchar que la canción de Metallica que más detesta Lars Ulrich es una perteneciente al álbum ‘…And Justice For All’.

En el año 2020, en una charla para Vulture, el baterista de Metallica aseguró que había una canción que no quería escuchar volver a escuchar de nuevo, y que incluso era demasiado caótica.

Este percusionista aseguró que se trata de ‘Eye of the Beholder’, track presente en el lugar número 3 de su lista de canciones, la cual tuvo grandes éxitos de la banda como ‘One’ o ‘Blackened’, destacadas en toda la trayectoria de Metallica.

Esta canción posee una duración de 6 minutos aproximadamente, donde se pueden escuchar varios ritmos pertenecientes al metal progresivo.

Más noticias: James Hetfield no cree que ‘Master of Puppets’ sea el mejor álbum de Metallica: dividió opiniones

Ulrich particularmente explica que detesta esta canción debido a que suena muy forzada, en el sentido de que tiene 2 tempos diferentes, lo que hace que esta composición sea caótica.

‘Eye of the Beholder’ no ha sido tocada de manera completa en vivo por Metallica desde 1989, por lo que la opinión de Ulrich puede tener cierto peso en este hecho.

Lo cierto es que esta es su opinión, Ulrich explicó que respeta a quienes aprecian esta canción, y que simplemente no es de su gusto.