La IA eligió al mejor celular de todos los tiempos y no es un smartphone

En un mundo dominado por pantallas táctiles, asistentes virtuales y cámaras de múltiples lentes, un viejo conocido ha vuelto a brillar con luz propia. La inteligencia artificial ha determinado cuál es el mejor celular de todos los tiempos. Un título que no sorprende a quienes lo vivieron en su época dorada.

Ni iPhone, ni Galaxy, ni pantallas curvas ni cámaras de 200 megapíxeles. El mejor celular de todos los tiempos, según la inteligencia artificial, es uno que muchos todavía recuerdan con cariño: el Nokia 3310. Sí, el indestructible, el de la batería eterna, el que sobrevivía a caídas que hoy matarían a cualquier smartphone.

Este clásico salió al mercado en el año 2000 y desde entonces se volvió leyenda. No tenía cámara, ni Wi-Fi, ni apps. Pero tenía lo que realmente importaba: durabilidad, sencillez y una batería que duraba días sin llorar por un cargador.

¿Por qué le Nokia 3310 es el mejor celular de todos los tiempos, según la IA?

La IA lo eligió como el número uno tras analizar varios factores: ventas globales, impacto cultural, innovación en su época y, claro, su capacidad para seguir siendo recordado. Y no es para menos: vendió más de 125 millones de unidades en todo el mundo.

“El dispositivo no solo revolucionó la forma en que las personas se comunicaban, sino que contribuyó al crecimiento de la telefonía móvil a nivel global“, dice la IA. Y sí, es cierto. En una época donde tener un celular era un lujo, el 3310 fue el que lo volvió algo cotidiano.

¿Quién no jugó al “Snake” incontables horas? ¿Quién no tuvo una carcasa de colores o un ringtone personalizado? Ese teléfono tenía personalidad. Y lo más importante: no se rompía nunca. Se caía al piso y parecía que el que necesitaba asistencia era el suelo, pero no el teléfono.

En 2017, Nokia incluso lanzó una versión renovada para los nostálgicos. Y aunque no tuvo el mismo impacto, demostró que el amor por el 3310 sigue más vivo que nunca.

Hoy, en medio de un mar de smartphones que se quedan sin batería al mediodía y requieren fundas como si fueran de cristal, el Nokia 3310 se planta como un recuerdo glorioso de cuando un celular era, simplemente, un celular.

Y ahora, con el sello de aprobación de la inteligencia artificial, no queda duda: el Nokia 3310 no fue solo un celular, fue EL CELULAR.

