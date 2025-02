La historia de ‘Songs for the Deaf’ de Queens of the Stone Age, el álbum más estridente del rock

De cierto modo, este es un álbum conceptual, pero así mismo muy diferente a lo que entendemos como tal, no es un ‘Dark Side of the Moon’ o un ‘Kind of Blue’ y tampoco lo intenta. El concepto de este disco es un viaje por el desierto, en el que en sintonía de una serie de emisoras de EEUU, vas recorriendo de L.A. a Joshua Tree, en la compañía de distintos djs, y por supuesto las canciones del álbum de la banda.

La construcción de ‘Songs for tha deaf’

La alineación de los Queens of the Stone Age para la grabación de este álbum fueron Josh Homme (voz), Nick Oliveri (bajo), Mark Lanegan, reconocido cantante de los Screaming Trees (coros) y Dave Grohl en la batería (batería). Dice la leyenda que Grohl aplazó el lanzamiento de ‘One by One’, el cuarto disco de los Foo Fighters, para poderse ir de gira con los QOTSA en apoyo del lanzamiento del disco. Aparte de ellos, en el álbum colaboran una gran cantidad de músicos con instrumentos extra, voces y arreglos de cuerdas que robustecen el sonido de ‘Songs for the Deaf’

La carretera que recorrían los QOTSA tenía de todo, el 2002 fue el año del ‘By the way’ de los Red Hot Chili Peppers, ‘Turn on the Bright Lights’ de Interpol y ‘American IV: The man comes around’. El último disco de Johnny Cash antes de su muerte y en otros escenarios musicales encontrábamos ‘Songs About Jane’ de Maroon 5 y ‘A Rush of Blood to the Head’ de Coldplay pero lo de Queens of the Stone Age eran otra cosa.

Todo empezó con ‘No one knows’, el primer sencillo del álbum, dirigido por Michel Gondry, quién había hecho videos como ‘Like a Rolling Stone’ (Rolling Stones), ‘Everlong’ (Foo Fighters), ‘Believe’ (Lenny Kravitz), y posteriormente ‘Fell in love with a girl’ y ‘the hardest button to button’ (White stripes), Gondry junto a la banda hizo un video con toques de humor en el que un venado tras ser atropellado golpeaba a los QOTSA, les quitaba su camioneta, atropellaba todo a su paso y terminaba enamorado de un reno de jardín hecho de plástico, solo para al final mostrar las cabezas de los integrantes de la banda como trofeos de cazador. Por más que el video era gracioso, la banda nunca dejó de verse amenazante, puro rock n’ roll.

Otro de los sencillos del disco fue ‘Go with the Flow’, canción que fue nominada al Grammy a Mejor Interpretación Hard Rock en la edición 46 de los Grammy, donde se enfrentó a ‘Just Because’ (Jane’s Addiction), ‘Like a Stone’ (Audioslave), ‘Straight out of line’, (Godsmack) y la ganadora que fue ‘Bring me to Life’ (Evanescence).

La historia de los QOTSA no sería la misma tras ‘Songs for the deaf’, un disco que es un recorrido estridente con buenas armonías que en su momento sacudió el mundo del rock n’ roll, y por eso debe ser celebrado.

Por Julio César Escovar