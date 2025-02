La cantante de pop canadiense que se convirtió en una de las mujeres más importantes del rock

En una época tan rica musicalmente como los 90’s, la competencia por tener el mejor álbum, la canción del año y ser número 1 en los listados, tenía una dinámica muy diferente y un nivel de competencia exigente. A pesar de ello, una mujer llegó para arrasar con todo y terminar marcando la historia con su rock alternativo. Hablemos de Alanis Morissette.

Alanis nació para ser artista, desde muy pequeña dio sus primeros pasos en la televisión canadiense, pasó al mundo pop de la música de su país y sufrió bulimia y anorexia. Tal vez todo ese recorrido le ayudó a cargarse de un montón de experiencias y sentimientos que terminaron explotando en un disco que marcó a toda una generación, ‘Jagged Little Pill’.

Mire también: Estas son 3 las joyas ocultas de AC/DC que todos los amantes del rock deben escuchar

Tras el éxito de este tremendo disco, se encuentra el trabajo de producción de Glen Ballard, quien trabajó junto a Alanis en la creación de estos nuevos temas más fuertes para lo que venía acostumbrada la artista, tratando de buscar canciones más crudas y emocionales, haciendo catarsis de todos los sentimientos que guardaba Morissette.

Canciones como ‘You Oughta Know’, mostraban un potente enojo y desamor con el que muchos se identificaban por esa época y terminaron convirtiéndolo en su himno de desahogo.

Ya otros temas como ‘Ironic’, ‘Hand In My Pocket’ y ‘Head Over Feet’, se recargaban mucho más hacia lo romántico, lo irónico, o lo reflexivo sobre la vida. Fueron letras contundentes y populares cargadas de guitarra distorsionadas y baterías contundentes que en producción, que siempre dejaron brillar la voz apasionada de Alanis.

Lea también: La única banda de rock que ha ganado 2 veces el Grammy a ‘Mejor Álbum del Año’

El disco se lanzó en 1995 y fue un éxito inmediato, en poco tiempo alcanzó la cima en los listados de ventas de varios países. Solamente en Estados Unidos ‘Jagged Little Pill’ vendió 16 millones de copias y a nivel mundial más 33 millones.

Esta producción significó para Alanis Morissette 4 premios Grammy en 1996, entre ellos el de ‘Mejor Álbum Del Año‘, convirtiéndose en la artista más joven en ganar este reconocimiento en ese momento, con apenas 22 años.

Con el paso de los años, el legado de este álbum siguió creciendo, inspirando a nuevas artistas a arriesgarse en el género. Fue tan importante para la música que en su aniversario número 20, en 2015, se hizo el lanzamiento de una reedición del disco, en 2019 se hizo un musical completo y en 2020 se incluyó por la revista Rolling Stone, en el listado de los 500 mejores discos de toda la historia.

Jagged Little Pill, un álbum que cambió la historia de Alanis, y la historia de los fanáticos del rock.