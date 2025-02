La canción de Queen que dura 4 minutos, pero duele toda la vida ¿Predijo el final de Mercury?

A pesar de que Freddie Mercury siempre interpretó con gran pasión y sentimiento todas las canciones de Queen, con ‘Who Wants to Live Forever’ pasaba algo diferente. Aunque no fue escrita por él, su letra parecía ser un tipo de presagio de lo que pasaría con él años más tarde.

Esta canción, que fue utilizada como banda sonora de la película ‘Highlander’ y hace parte del álbum ‘A kind of Magic’, cuestiona la inmortalidad y hace una reflexión la finitud de la vida y la importancia de vivir el presente.

La canción más triste de Queen

Compuesta por Brian May para la banda sonora de la película Highlander en 1986, «Who Wants to Live Forever» es una canción que reflexiona sobre la mortalidad y la angustia de saber que todo lo que se ama eventualmente desaparecerá. Su melancólica melodía y su letra profundamente emotiva han hecho que este tema sea una de las más impactantes del repertorio de Queen.

La letra de la canción plantea una pregunta existencial: ¿Quién quiere vivir para siempre? Su mensaje, cargado de nostalgia y resignación, ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los años. Para algunos, es una canción sobre la inevitabilidad de la muerte. Para otros, es una especie de profecía sobre el futuro de Freddie Mercury, quien años más tarde moriría a causa del VIH a los 45 años.

Es tal el mensaje detrás de ‘Who Wants To Live Forever’, que muchos fanáticos han descrito esta canción como la más triste de Queen. De hecho, muchos afirman que, pese a que Freddie Mercury no la canta solo, habría predicho el fin del legendario músico. De ahí, que se diga que esta canción dura solo 4 minutos, pero “duele toda la vida”.

Letra en español de ‘Who Wants to Live Forever’

¿QUIEN QUIERE VIVIR PARA SIEMPRE? por Queen



No hay tiempo para nosotros.

No hay lugar para nosotros.

¿Qué es esto

Que construye nuestros sueños,

Y aún se escapa de nosotros?



¿Quién quiere vivir para siempre?

¿Quién quiere vivir para siempre?



No hay oportunidad para nosotros.



Todo está decidido para nosotros.Este mundo tiene sóloUn dulce momentoSeparado para nosotros.¿Quién quiere vivir para siempre?¿Quién quiere vivir para siempre?¿Quién se atreve a vivir para siempre,Cuando el amor debe morir?Pero, toca mis lágrimas con tus labios.Toca mi mundoCon las puntas de tus dedos.Y podemos tenerlo para siempre.Y podemos amar siempre.Para siempre es nuestro presente.¿Quién quiere vivir para siempre?¿Quién quiere vivir para siempre?Para siempre es nuestro presente.De todos modos,¿Quién espera para siempre?