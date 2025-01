Kerry King de Slayer, elige los mejores discos de AC/DC y Metallica

Kerry King, icónico guitarrista de Slayer y líder de su banda en solitario, continúa demostrando su pasión por el heavy metal, tanto en su música como en los homenajes que realiza a las bandas que marcaron su vida.

Durante una entrevista en el podcast Lipps Service With Scott Lipps, King reveló los álbumes que considera «perfectos», destacando clásicos de Iron Maiden, AC/DC, Judas Priest, Metallica y Black Sabbath. Al hablar sobre Iron Maiden, King mostró su admiración por la banda, específicamente por el álbum Killers.

Este tributo quedó reflejado en las recientes presentaciones de su banda en Australia, donde interpretaron una versión del icónico tema “Killers” en festivales como Good Things. Según King, incluir esta canción en su repertorio no solo es un homenaje a la música que lo inspiró, sino también una forma de conectar con el público.

«Cuando preparé el setlist, pensé en todas esas personas que quizás no están familiarizadas con mi disco debut, From Hell I Rise. Así que decidimos incorporar algo que muchos reconocen, como ‘Killers’. Es una pieza que emociona y crea una conexión instantánea”, explicó King en el podcast Everblack.

Este homenaje también es un reconocimiento al legado del fallecido Paul Di’Anno, quien fuera vocalista de Iron Maiden durante la era de Killers. King confirmó que esta canción seguirá siendo parte fundamental del setlist durante su próxima gira por Estados Unidos en enero. “Es una forma de rendir tributo y, al mismo tiempo, de traer algo fresco a los shows”, comentó el guitarrista.

Los mejores albumes según Kerry King

Además de su pasión por Maiden, King habló sobre otros álbumes que considera esenciales en la historia del metal. “Si hablamos de Judas Priest, mi elección sería ‘Stained Class’. Con Sabbath, definitivamente ‘Sabotage’. En el caso de AC/DC, mi favorito es ‘Powerage’. Y con Maiden es complicado, porque amo tanto ‘Killers’ como ‘The Number Of The Beast’. Pero si tuviera que elegir, probablemente optaría por The Number Of The Beast, porque es más sólido de principio a fin”, detalló. King también destacó Master of Puppets de Metallica como un álbum “impecable” que definió una era.

Con From Hell I Rise, su primer álbum en solitario, Kerry King sigue demostrando por qué es una figura clave en el metal. Su habilidad para mezclar nuevos temas con tributos a los grandes clásicos asegura que su próxima gira será una celebración para los fanáticos del género, quienes podrán disfrutar de un show que honra tanto el pasado como el presente del heavy metal.