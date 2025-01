James Hetfield reveló cuál es el mejor álbum de Metallica; no es ‘Master of Puppets’

El quinto álbum de Metallica marcó un cambio en el sonido de la banda. A diferencia de sus trabajos anteriores, más pesados y thrash metaleros, The Black Album incorporó elementos más melódicos y accesibles, incluyendo leves tintes del blues, el hard rock e incluso la música clásica.

A pesar del éxito comercial, The Black Album no estuvo exento de críticas. Algunos fanáticos del thrash metal consideraron que el disco se alejaba demasiado del sonido original de la banda, tachándolo de «comercial».

El disco de Metallica que causó tensión entre sus integrantes

Para James Hetfield, The Black Album representa el mejor momento de Metallica . En una entrevista con VH1, el cantante y guitarrista de la banda afirmó: «Pasábamos todo el tiempo discutiendo sobre cosas ridículas que no importaban, y lo hacíamos durante horas. Sin embargo, esa tensión y esa estática crearon esta

Más allá de las opiniones divididas, The Black Album sigue siendo uno de los discos más importantes y exitosos de la historia del heavy metal. Con canciones como Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters y Don’t Tread on Me, este álbum se ha convertido en un clásico atemporal que sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos y fanáticos.

